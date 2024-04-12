Высокопоставленный итальянский дипломат прибыл в МИД России

В Министерство иностранных дел России прибыл временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра. Об этом сообщил ТАСС.

Корреспондент агентства сообщил, что причины визита итальянского дипломата в российское внешнеполитическое ведомства пока не известны.

До этого дипломатический источник ТАСС заявлял, что итальянский посол в России Джорджо Стараче в скором времени завершит свою в миссию в российской столице. Источник сообщал, что идет процесс одобрения кандидатуры преемника Стараче на посту посла Италии в РФ.

Также сегодня МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве. Такое решение было принято российской стороной в качестве ответной меры на действия Словении.

21 марта Словения объявила сотрудника посольства России нежелательной персоной, объяснив это «осуществлением деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом». Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать ответ на подобные действия словенских властей.

Ранее в минобороны Италии высказали свое отношение к диалогу с Россией.