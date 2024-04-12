В Молдавии заговорили о выводе войск РФ из Приднестровья

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в ходе совместного брифинга с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ианом Борчем заявил, что Кишинев видит «твердую необходимость» в выводе российских войск из Приднестровья, Молдавия рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе. Слова Попшоя приводит ТАСС.

«Республика Молдова отмечает твердую необходимость вывода российских военных и вооружений из приднестровского региона нашей страны», — подчеркнул он.

Министр добавил, что «друзья» Кишинева могут «ускорить» процесс вывода войск РФ из региона, и Молдавия надеется на соответствующие шаги от партнеров.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал эскалацию вокруг региона, где безопасность обеспечивают российские миротворцы, дорогой к войне.

Ранее лидер Приднестровья обвинил Кишинев в нарушении договоренностей.