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Лидер Приднестровья обвинил Кишинев в нарушении договоренностей

Красносельский обвинил Кишинев в нарушении 97-98% договоренностей

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ИА «Новости Приднестровья»

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в нарушении практически всех договоренностей, которые были заключены между сторонами при участии посредников. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Первый приднестровский».

«Фактически Молдова нарушает ранее достигнутые договоренности, практически все — на процентов 97-98. Мы подсчитывали. Это не пустые слова», — сказал Красносельский.

По его словам, молдавская сторона перешла к давлению и шантажу, а также политическому давлению.

Он добавил, что Молдавия также заинтересована в сломе переговорного формата формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть непризнанной Приднестровской республики. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, люди не пострадали. Следственный комитет ПМР завел уголовное дело по статье о диверсии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о непричастности к атаке на воинскую часть в Приднестровье.

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