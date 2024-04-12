Россия объявила персоной нон грата словенского дипломата

Сотрудник посольства Словении в Москве объявлен персоной нон грата в России. Такое решение было принято российской стороной в качестве ответной меры на действия Словении.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел (МИД) России.

«С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве», — заявили в министерстве.

21 марта Словения объявила сотрудника посольства России нежелательной персоной, объяснив это «осуществлением деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом». Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать ответ на подобные действия словенских властей.

12 апреля посла Словении в России вызвали в МИД РФ. В министерстве иностранных дел РФ объяснили, что это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер.

До этого МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Латвийская сторона утверждала, что он причастен к «некорректной публичной коммуникации, направленной на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии». Дипломату было предписано покинуть прибалтийскую республику к 10 апреля.

Ранее МИД пообещал ответить Латвии на недружественный жест.