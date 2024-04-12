Посол Словении провела в МИД РФ менее десяти минут

Вызванная в МИД России посол Словении Дарья Бавдаж-Курет покинула министерство, она провела там менее 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Дарья Бавдаж-Курет была вызвана в МИД РФ в 11:00 в пятницу, в это время она и прибыла на Смоленскую площадь, и в районе 11:10 глава словенской дипмиссии покинула российский МИД, уточняет источник.

В министерстве иностранных дел РФ объяснили, что ее вызов связан с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер.

21 марта Словения объявила сотрудника посольства России нежелательной персоной, объяснив это «осуществлением деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом». Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать ответ на подобные действия словенских властей.

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Ранее посла Австрии в Москве вызвали в здание МИД из-за высылки двух дипломатов России.