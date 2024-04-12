Трамп может назначить бывшего ковбоя Миллера министром сельского хозяйства США

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп, вероятно, назначит новым министром сельского хозяйства страны бывшего ковбоя, комиссара по сельскому хозяйству Техаса Сида Миллера. Его репутация в глазах американского общества весьма неоднозначна, сообщает Politico.

«Для Министерства сельского хозяйства — и продовольственной и сельскохозяйственной политики в целом — назначение Миллера будет представлять собой сейсмический сдвиг», — говорится в публикации.

Politico указывает, что Миллер, вероятно, будет пытаться вернуть в казну миллиарды долларов, которые администрация Байдена выделила на борьбу с изменением климата в сельском хозяйстве, а также сократить масштаб крупнейших в стране программ питания для американцев с низким доходом. Кроме того, он может сыграть ключевую роль при обсуждении готовящегося законопроекта о фермерстве — законодательного пакета стоимостью 1,5 триллиона долларов, который определяет направления развития сельского хозяйства и продовольственной политики США. Документ уже находится в Конгрессе, но его принятие может быть перенесено на 2025 год.

Самого Миллера в прошлом подозревали в нецелевом использовании государственных средств для поездки на родео (большим поклонником которого он является), однако обвинений ему предъявлено не было. Кроме того, его бывший советник этим летом должен предстать перед судом по обвинению во взяточничестве.

Politico пишет, что, несмотря на неоднозначную репутацию Миллера, Трамп дал понять некоторым союзникам, что он является главным кандидатом на высший пост в Министерстве сельского хозяйства США.

11 апреля сообщалось, что Европа боится победы Трампа на выборах президента США.

Ранее Трампа уличили в желании спасти спикера Джонсона от отставки.