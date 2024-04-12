Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины рассказал, как на Зеленского повлияет падение рейтинга

Азаров: с падением рейтинга Зеленский будет применять больше принуждения

close
100%
Evan Vucci/AP

С падением своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц. Украинцы уже давно перестали одобрять и поддерживать решения киевского режима», — написал Азаров.

По его словам, «чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством».

4 апреля стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%.

10 апреля Зеленский анонсировал новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 апреля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами