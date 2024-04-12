Экс-премьер Украины рассказал, как на Зеленского повлияет падение рейтинга

С падением своего рейтинга президент Украины Владимир Зеленский будет больше использовать силовое принуждение в управлении страной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц. Украинцы уже давно перестали одобрять и поддерживать решения киевского режима», — написал Азаров.

По его словам, «чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством».

4 апреля стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента Зеленского с сентября 2023 по февраль 2024 года снизился почти в два раза, с 42% до 22%.

10 апреля Зеленский анонсировал новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 апреля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины.