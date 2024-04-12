Эксперт рассказал о том, как мобилизация на Украине ущемляет права граждан

Украинский закон о мобилизации фактически ущемляет права обычных граждан страны, власти Украины понимают, что обычными методами не решить проблему нехватки личного состава в армии. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости.

«По сути, это ущемление прав обычных граждан. Власть прекрасно понимает, что теми методами и инструментами, которые у них были, они не обеспечат армию. Люди не хотят служить: боятся, не понимают конечных целей», — подчеркнул он, отметив, что теперь представителям разного рода силовых органов Украины «предоставлены действенные механизмы».

По его мнению, принятый Верховной радой закон о мобилизации не решает системных проблем. Власти Украины уже более года безуспешно стремятся пополнить численность вооруженных сил.

Кроме того, Денисов напомнил, что граждане Украины за рубежом без уточнения своего статуса лишены любых консульских услуг.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, которые, как писали в украинских СМИ, ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде пессимистично высказались насчет ужесточения мобилизации.