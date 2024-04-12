Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде пессимистично высказались насчет ужесточения мобилизации

Нардеп Дубинский считает, что ужесточение мобилизации разделит общество Украины

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Предложенный в Верховной раде Украины проект ужесточения мобилизации разделит украинское общество до такого состояния, что обратного пути к объединению больше не будет. Об этом в социальных сетях заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский, который в данный момент находится под арестом по подозрению в госизмене.

«Закон о мобилизации будет тем самым водоразделом, после которого обратного пути не будет. На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины. — «Газета.Ru») и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди. Все», — пишет Дубинский.

Так украинский депутат отреагировал за изменения в законодательстве, согласно которым исключается возможность демобилизации, а возможности для отсрочки или брони существенно сокращаются для всех, кроме народных депутатов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

До этого в Минобороны России заявили, что новое контрнаступление Украины увенчается полной катастрофой для Вооруженных сил Украины, а также их окончательным разгромом.

Ранее на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами