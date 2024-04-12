В Раде пессимистично высказались насчет ужесточения мобилизации

Предложенный в Верховной раде Украины проект ужесточения мобилизации разделит украинское общество до такого состояния, что обратного пути к объединению больше не будет. Об этом в социальных сетях заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский, который в данный момент находится под арестом по подозрению в госизмене.

«Закон о мобилизации будет тем самым водоразделом, после которого обратного пути не будет. На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины. — «Газета.Ru») и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди. Все», — пишет Дубинский.

Так украинский депутат отреагировал за изменения в законодательстве, согласно которым исключается возможность демобилизации, а возможности для отсрочки или брони существенно сокращаются для всех, кроме народных депутатов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

До этого в Минобороны России заявили, что новое контрнаступление Украины увенчается полной катастрофой для Вооруженных сил Украины, а также их окончательным разгромом.

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