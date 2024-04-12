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В МИД РФ назвали условие для перезапуска диалога по безопасности с США

МИД: США надо устранить разногласия с РФ для перезапуска диалога по безопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

США должны устранить опасные противоречия с РФ для перезапуска двустороннего диалога в сфере безопасности. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского министерства иностранных дел Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, Москва в своей политике исходит их того, что Вашингтон начал осознавать твердость ее позиции. Речь идет об отказе РФ обсуждать вопросы безопасности без выполнения зарубежными партнерами ряда принципиальных условий, пояснил дипломат.

«К таковым относится предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран», — подчеркнул Ермаков.

Также он отметил, что Вашингтон активно пытается втянуть Москву в диалог о неразмещении ядерного оружия в космосе. В частности, с этой целью американское руководство использует СМИ. Однако российские власти не рассчитывают на серьезный подход США к решению данного вопроса, уточнил представитель МИД РФ.

Ранее россиянам объяснили, почему диалог между РФ и США по кибербезопасности не представляется возможным.

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