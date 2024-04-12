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В МИД России заявили, что Великобритания наращивает ядерный потенциал

Глава департамента МИД РФ Ермаков: Британия наращивает ядерный потенциал

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Министерство обороны РФ

Великобритания наращивает свой ядерный арсенал. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

«Оценил бы такую вероятность как стопроцентную. И далеко ходить за конкретными примерами не придется», — сказал Ермаков, отвечая на вопрос, может ли Британия вести активность в области ядерных вооружений.

Он отметил, что ранее Лондон «под надуманными предлогами» заявлял о своем намерении наращивать ядерный арсенал.

По его словам, практическая реализация этих планов «наверняка в полном разгаре», нет никаких гарантий, что Британия остановится на анонсированном «потолке».

Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями считает, что неудачи британцев с испытательными пусками баллистических ракет подводных лодок «лишь дополнительно подстегнут их активность».

В 2021 году Великобритания впервые со времен Холодной войны заявила, что намерена на 40 % увеличить количество своих ядерных боеголовок.

В марте в минобороны Британии заявили о возросшей угрозе применения ядерного оружия.

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