В ФСБ, по данным архивного документа, утверждают, что французы воевали на стороне Германии совместно с украинцами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что в документе шла речь об обстановке в районе Брянска.

В нем сотрудник НКВД ССР Павел Судоплатов заявляет, что, «по агентурным данным», гарнизоны войск Германии в населенных пунктах вблизи железной дороги Унеча — Сураж пополняются за счет французов и украинцев.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

Также, в ходе этого выступления, Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что президент Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.