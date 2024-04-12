В США заявили об отсутствии плана Б по помощи Киеву

Администрация американского президента Джо Байдена выразила разочарование отношениями как с республиканцами, так и с Европой, которую призывают использовать средства от замороженных российских активов для предоставления дополнительных систем ПВО в Киеве. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что у США нет альтернативного плана военной поддержки Украины, кроме застрявших на уровне конгресса $60 млрд, утверждают американские официальные лица, как пишет Bloomberg.

По информации источников агентства, из-за задержек в финансировании администрация президента Джо Байдена все более разочарована как республиканцами в конгрессе, так и европейскими союзниками. Один из источников считает, что европейцам следует использовать средства от заблокированных российских активов для оказания помощи Украине. Другой источник предлагает, чтобы европейские страны предоставили больше систем ПВО Patriot из своих запасов по запросу Киева.

Зеленский признал, что без помощи Запада Украина может потерять очень много людей.

В марте советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обещал, что пакет помощи, который конгресс так и не одобрит, «достигнет Украины» и заявил, что «нет необходимости говорить о плане Б». «Я уверен, что мы реализуем план А. Мы добьемся серьезного двухпартийного голосования в палате представителей по пакету помощи для Украины,» — заверил он.

По мнению западных официальных лиц, на которых также ссылается Bloomberg, из-за нехватки боеприпасов и пробелов в противовоздушной обороне Украина «находится в самом уязвимом положении» с начала военных действий, и ближайшие месяцы будут для нее «тяжелыми».

Ранее посол США на Украине сообщила о предоставлении Киеву более $100 млн на модернизацию ПВО.