Вучич прокомментировал информацию о том, что Макрон вынуждал его ввести санкции против РФ

Президент Сербии Александар Вучич опроверг предположения, что в ходе его визита в Париж французский коллега Эммануэль Макрон каким-либо образом принуждал его ввести санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил о позиции, которую Совет нацбезопасности Сербии принял спустя восемь дней после начала конфликта на Украине, которая действует до сих пор.

Вучич добавил, что Белград не изменил свою позицию, сербскую сторону никто не шантажировал и не может вынудить.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, который находится с визитом в Париже.

В конце марта Вучич заявлял, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Тогда же комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Косово в Совет Европы.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.