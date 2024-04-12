Эксперты ВЦИОМ заявили о приходе эпохи «воюющих царств»

В российской действительности с начала 2022 года еще не установилась «новая норма», заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пленарном заседании XIV международной Грушинской социологической конференции. Об этом пишет РБК.

«В большинстве ключевых областей жизни новая норма либо еще не сформировалась, либо имеет неустойчивый характер. То, что утром кажется уже определенным и устоявшимся, к обеду вновь оказывается каким-то изменчивым эпизодом», — отметил он.

Имея норму, по мнению Федорова, «всегда хорошо»; наличие нормы делает «правила игры понятными, более предсказуемыми, облегчает формирование жизненных траекторий, все движется быстрее и проще».

Участники дискуссии обсудили, сложилась ли новая норма в международных отношениях, в военной сфере, в средствах массовой информации и общественной жизни. По мнению профессора-исследователя Высшей школы экономики Дмитрия Тренина, который ранее возглавлял Московский центр Карнеги, в международных отношениях можно говорить о возвращении прежней нормы.

«Новая норма — это то, что ушло или исчезло в международных отношениях, это было время, когда между крупными державами существовали отношения мира и преимущественно сотрудничества», — отметил Тренин. По его мнению, такая норма действовала с 1989 по 2014 год, после чего мир вошел в период отсутствия нормы, «если под нормой понимать что-то универсально приемлемое».

«Когда-то в истории Китая был период борьбы между воюющими царствами, и мы сейчас находимся в подобном периоде. Старое уходит, разрушается, но возвращается, а новое только начинает появляться», — пояснил Тренин.

Согласно его словам, единый мир распадается на блоки и крупные единицы, а на высшем уровне стран идет конкуренция и опосредованная борьба между крупными державами.

«По моему мнению, мы находимся в шаге, почти в полушаге от полномасштабной войны», — предупредил Тренин.

Продолжительность текущего периода сложно предсказать, считает эксперт. «Находясь в военном цикле, мы должны понимать, что этот цикл длительный. Даже если украинский конфликт завершится, это не означает окончания глобального кризиса, в котором мы находимся. <…> Борьба за установление порядка между гегемоническими силами и противостоящими им силами будет продолжаться довольно долго, 15–20 лет или даже дольше», — прогнозирует Тренин.

При этом предположить характер будущего мирового порядка также затруднительно, поскольку исторические аналогии здесь не работают. В 1921 году, спустя четыре года после революции и через год после гражданской войны, было заключено советско-английское торговое соглашение, а в 1924 году другие страны начали признавать Советскую Россию, указал специалист. Однако сейчас Тренин считает, что сейчас такого не произойдет.

В международной сфере началась эпоха «воюющих царств», считают эксперты Грушинской социологической конференции.

Ранее доля желающих эмигрировать из России достигла минимума за весь период измерений.