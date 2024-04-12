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Постпред в Вене сообщил о сроках прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Постпред Ульянов: обстрелы Запорожской АЭС прекратятся после сессии МАГАТЭ

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РИА Новости

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины должны прекратится после внеочередной сессии МАГАТЭ. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие. Поэтому я оценил бы прошедшее заседание со знаком «плюс», не переоценивая его, конечно», — заявил Ульянов, комментируя действенность заседания.

Ульянов пояснил, что в вопросе прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ проблемой является позиция западных стран, которые не готовы критиковать Украину даже после смертельно опасных для Европы обстрелов атомной электростанции.

До этого стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступит в Совете Безопасности ООН 15 апреля.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.

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