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Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска

Лукашенко: переговоры по Украине без Москвы и Минска могут привести к эскалации

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если мирную конференцию хотят провести в Швейцарии без участия России и Белоруссии, то «господь с ними». Лукашенко подчеркнул, что позиция Москвы и Минска заключается в том, что участники встречи смогут договориться о том, как усилить эскалацию российско-украинского конфликта.

До этого официальная представительница МИД России Мария Захарова подтвердила, что Российская Федерация не примет участие в конференции по урегулированию на Украине в Берне.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Кассис отметил, что необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

Ранее сообщалось, что Швейцария не отправляла приглашения РФ на конференцию по Украине.

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