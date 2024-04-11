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Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по украинскому урегулированию

Путин: при необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости обратится к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по вопросу украинского урегулирования. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть мы продолжим консультации с вами по этому направлению», — отметил Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Кремле.

Путин также полагает, что противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров.

«Я думаю, что <...> противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — сказал президент. Таким образом, Киев, по словам российского лидера, попал в «достаточно сложное положение».

Днем 11 апреля Лукашенко в интервью Павлу Зарубину заявил о готовности предоставить помощь РФ в переговорах с Украиной. При этом он отметил, что не видит смысла для Москвы вести диалог с Киевом

Ранее Лукашенко рассказал о счастье России и Белоруссии.

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