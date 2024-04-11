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Доходы экс-президента Украины Порошенко выросли в 10 раз после начала СВО

НАПК Украины: за два года доходы Порошенко выросли почти в десять раз

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Gleb Garanich/Reuters

После начала специальной военной операции ежегодные доходы экс-президента Украины Петра Порошенко выросли почти в десять раз. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) республики.

В 2022 и 2023 годах Порошенко декларировал ежегодный доход в 1,4 млрд гривен (3,2 млрд рублей), а в 2021 году —162 млн гривен (372 млн рублей).

Столь существенный рост случился из-за выплат процентов в кредитных организациях, получения дивидендов в трастах и прибыли от покупки ценных бумаг.

Помимо этого, Порошенко вывел за пределы Украины 18 миллионов долларов с помощью покупки ценных бумаг за рубежом.

11 апреля Порошенко потребовал от Запада больше боеприпасов.

2 апреля Порошенко заявил о намерениях участвовать в президентских выборах на Украине. Кроме того, он сообщил, что намерен баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз.

Ранее на Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

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