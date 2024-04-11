Зеленский встретился с президентом Румынии Йоханнисом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, на которой главы государств обсудили взаимодействие в оборонной сфере. Об этом сообщил украинский лидер в Telegram-канале.

Зеленский также рассказал Йоханнису об обстрелах Днестровской ГЭС, которые, по его словам, проводят российские Вооруженные силы. Он отметил, что украинские средства ПВО нуждаются в усилении для создания надежного воздушного щита.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина совместно с Румынией вносят значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

«Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой. Ценим позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции», – закончил президент Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой перед саммитом «Триморья». После встречи с Науседой политик пообщался с главами государств-партнеров, прибывшими на саммит.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.