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Сенатор Кастюкевич рассказал о целях высадки десанта ВСУ на Тендровской косе

Сенатор Кастюкевич назвал десант ВСУ на Тендровской косе «голливудом»

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Мария Девахина/РИА Новости

Попытку высадки украинского десанта на Тендровскую косу следует расценивать как постановочный «голливуд» для демонстрации оправданности вложения в конфликт западных средств. Такое мнение выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, сообщает РИА Новости.

«Они все воюют за деньги, а мы — за Родину и людей», — заявил Кастюкевич.

По мнению сенатора, любая подготовленная Британией или кем бы то ни было провокация против России обречена на провал.

11 апреля ФСБ пресекла попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. В ходе боестолкновения группа была уничтожена, а один из ее участников взят в плен. В ведомстве заявили, что подготовка диверсии велась под руководством британских спецслужб.

Взятый в плен спецназовец рассказал, что проходил подготовку на военной базе «5 RIFLES» в Великобритании, недалеко от города Солсбери. После обучения в Соединенном королевстве украинские десантники были направлены на полигон 142-го учебного центра ССО в Бердичевский район Житомирской области для прохождения углубленной подготовки.

Ранее похожую историю о прохождении обучения в Великобритании рассказывал пленный украинский матрос Руслан Нестерюк.

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