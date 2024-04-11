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Австрийский полковник рассказал об оружии ВС РФ, ставшем кошмаром для Украины

Полковник Райснер: российские авиабомбы ФАБ стали кошмаром для ВСУ

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РИА Новости

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что фугасные авиабомбы, которые применяет российская армия, стали кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит RND.

«Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев», — сказал военный.

Райснер указал на то, что положение армии Украины на линии соприкосновения становится безысходным, поскольку они уступают в живой силе и технике.

Он также предположил, что для ВСУ весна и лето станут решающими в конфликте с Россией.

Ранее Райснер заявил, что армия России изматывает Вооруженные силы Украины (ВСУ), готовясь к крупномасштабному наступлению. Полковник подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с давлением сразу на нескольких направлениях.

До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.

Ранее стали известны возможные сценарии использования французских войск на Украине.

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