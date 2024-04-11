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В Грузии объяснили необходимость закона об иноагентах защитой от России

Депутат Талаквадзе: закон об иноагентах необходим Грузии для защиты от России

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РИА «Новости»

Новый законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный в парламент Грузии правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», необходим республике для защиты от любого иностранного вмешательства, в том числе из России. Об этом заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что противники законопроекта до сих пор не привели ни одного пункта, по которому грузинский нормативный акт якобы дублирует российское законодательство.

По словам парламентария, представители грузинских неправительственных организаций, финансирование которых должно стать гласным и прозрачным, требуют, чтобы их не вносили в соответствующий реестр.

«Они требуют, чтобы их не коснулись регуляции. Что это значит?», — задается вопросом Талаквадзе.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).

10 апреля исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что партия «Грузинская мечта» готова отозвать проект «О прозрачности иностранного влияния» из парламента в случае, если подтвердится его полная схожесть с российским законом об иноагентах.

Ранее сторонники и противники закона об иноагентах в Грузии устроили войну плакатов.

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