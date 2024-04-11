В Госдуме ответили Пентагону на призыв «преподать урок» России

Призыв Пентагона «преподать урок» России в контексте Крыма – это провокация, которая не имеет ничего общего с реальными действиями, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Резонанс подобные слова имеют в свете того, что их говорят люди из Минобороны, отметил он в беседе с RT.

«Какая есть Америка, такие есть у нее руководители, что делать. Кто-то больной, кто-то старый, кто-то безграмотный, — заявил Чепа. — Мы, к сожалению, должны это констатировать как факт. И с этим нам приходится жить и бороться».

С ним согласился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он назвал подобные заявления сюрреализмом, заявив, что западные политики создали на украинской территории полигон, использующийся для уничтожения людей.

Напомним, речь идет о заявлении помощника министра обороны США по международной безопасности Селесты Уолландер. Она призвала «преподать урок» России, позволив украинским военным захватить полуостров. Она заявила, что в противном случае инвестиции» США в конфликт на Украине «не окупятся».

Ранее в Крыму назвали неадекватным план Зеленского по контрнаступлению.