Правительство Финляндии назначило нового посла в РФ

Правительство Финляндии назначило Марью Лийвалу новым послом в РФ. Как сообщает ТАСС, дипломат заступит на новый пост с 1 сентября 2024 года.

В настоящий момент Лийвала занимает пост советника по иностранным делам в восточном отделе МИД страны.

До этого посол РФ Павел Кузнецов допустил разрыв отношений с Финляндией из-за закрытия границ.

6 апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Ранее посол оценил возможность дальнейшего сотрудничества России и Финляндии.