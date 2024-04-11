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Зампостпреда РФ при ОБСЕ назвал ложью слова об отсутствии наемников Запада на Украине

Дипломат Буякевич: данные об отсутствии наемников Запада на Украине — ложь

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Umit Bektas/Reuters

Утверждения официальных лиц о том, что граждан Великобритании, США и их союзников нет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются дезинформацией. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, передает ТАСС.

Прямой ложью дипломат назвал также утверждения о том, что США и их союзники не предоставляют Украине и не поощряют использование натовских вооружений против территории России.

Накануне посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что его страна не приветствуют участие своих граждан в вооруженных конфликтах, в частности на Украине. По его словам, у представителей Мексики в США нет официального подтверждения вербовки граждан.

Таким образом Мехиас прокомментировали заявление Службы внешней разведки РФ о том, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину.

Ранее власти Чехии разрешили более 150 наемникам воевать на стороне Украины.

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