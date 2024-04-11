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Киргизия опровергла слухи о принуждении задержанного в России к участию в СВО

МИД Киргизии опроверг, что задержанного в РФ гражданина заставляют ехать на СВО

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РИА Новости

МИД Киргизии опроверг информацию о том, что задержанного в России гражданина республики заставляют отправиться на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизское ведомство.

«Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается <...> Проводятся все необходимые мероприятия по предоставлению данному соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи», — пояснили в МИД страны.

По словам собеседника агентства, гражданина Киргизии задержали в начале апреля по подозрению в торговле наркотиками. Мужчина был заключен под стражу.

До этого председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил об отсутствии сигналов того, что заключенных колоний привлевают к участию в спецоперации на Украине.

Также премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров Акылбек Жапаров говорил, что временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории Киргизии вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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