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В Кремле оценили возможность переговоров по украинской «формуле мира»

Песков: переговорный процесс по Украине без России бессмысленный

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия России в переговорах по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

«Надо понять о чем идет речь, о какой формуле мира. Переговорный процесс без РФ бессмысленный и является переговорным процессом впустую», — сказал Песков.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет открытость для переговорного процесса.

«Он является предпочтительным для наших задач. но когда этот процесс сами себе запретили украинцы, мы пока не видим никаких горизонтов впереди», --добавил представитель Кремля.

10 апреля глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе.

В российском посольстве подчеркнули, что швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Там добавили, что даже, если бы такое предложение поступило, Россия бы отказалась от участия.

Ранее Зеленский впервые допустил участие России в обсуждении «мирного плана».

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