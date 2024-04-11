В Кремле прокомментировали конфликт между Израилем и Ираном

Россия призывает все страны Ближнего востока, в частности Израиль и Иран к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он напомнил, что Москва уже осудила удары израильской армии по консульству Ирана в Сирии и назвала этот шаг нарушением всех принципов международного права.

«Важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к дестабилизации в регионе, которая не блещет предсказуемостью и стабильностью», — добавил представитель Кремля.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана.