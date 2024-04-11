В Совфеде оценили перспективы выделения Киеву $60 млрд от США

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на фоне внутренней борьбы в американском конгрессе перспективы выделения помощи США Киеву в размере $60 млрд становятся все более призрачными. Своим мнением он поделился в своей Telegram-канале.

«Маневры «под ковром» продолжаются, но в этой ситуации перспективы выделения 60 млрд долл помощи Украине становятся все более призрачными», — подчеркнул он.

По словам Пущкова, спикер палаты представителей США Майк Джонсон находится под давлением как со стороны администрации президента США Джо Байдена, так и со стороны правых, протрамповских республиканцев, лидером которых фактически конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

До этого первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что любая поддержка Украины только затянет боевые действия.

Ранее сообщалось, что Белый дом близок к решению о поставках ATACMS в зону украинского конфликта.