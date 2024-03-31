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Белый дом близок к решению о поставках ATACMS в зону украинского конфликта

Конгрессмен Тернер: администрация США близка к решению о передаче ATACMS Украине

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8th United States Army/Reuters

Американская администрация близка к тому, чтобы принять решение об отправке баллистических ракет ATACMS на Украину. Об этом в эфире телеканала CBS рассказал председатель специального комитета по разведке нижней палаты конгресса США Майк Тернер.

Журналисты попросили парламентария прокомментировать запрос руководства страны о предоставлении Киеву дополнительного финансирования. В ответ законодатель заявил, что вместе с этим Вашингтон должен передать украинским властям дальнобойные системы.

«Белый дом не решался это сделать. Конгресс призывал к этому. Президент [Украины Владимир] Зеленский призывал к этому», — сказал Тернер.

В то же время он предположил, что администрация США находится «на грани» решения о передаче дальнобойных систем Украине. По мнению конгрессмена, решение будет касаться ракет ATACMS.

30 марта газета The Washington Post опубликовала интервью украинского лидера, в котором он сообщил о желании использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму. При этом Зеленский признал, что в настоящее время у армии страны нет подобных снарядов.

Ранее в министерстве обороны США оценили возможност передачи Украине ракет ATACMS.

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