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Франция готовится к интенсивной морской войне

Французский контр-адмирал Маллар: Франция готовится к интенсивной войне на море

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Anton Meres/Reuters

Французский военно-морской флот начнет готовиться к «войне высокой интенсивности» на море против тех, кто якобы стремится «уничтожить» Францию. Об этом газете Politico заявил контр-адмирал Жак Маллар, командующий авианосной боевой группой Франции.

«Морской бой становится все более вероятным… Мы переходим из мира, в котором мы были достаточно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности», — подчеркнул он.

По его словам, в рамках упомянутых миссий французские моряки учатся противостоять «тем, кто хочет нас уничтожить».

Как напоминает издание, Франция — единственная страна ЕС, имеющая атомный авианосец «Шарль де Голль», который несет ядерное оружие. Это флагман более широкой авианосной боевой группы, в которую входят атомные подводные лодки, фрегаты и истребители Rafale.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью телеканалу La Sexta, что Евросоюз не собирается воевать.

Ранее в США рассказали, почему Запад проиграет России при военном столкновении.

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