Запад проиграет России в случае военного столкновения из-за нехватки оружия. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose.

«Россияне не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что Запад давно отказался от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы. Макгрегор при этом отметил, что заводы по производству оружия в России работают круглосуточно.

6 апреля основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что военное столкновение Парижа и Москвы приведет к разрушению Франции.

В этот же день глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что «русские действительно хороши».

Ранее в Британии признали, что Запад не может найти денег на оборону.