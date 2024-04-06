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В США рассказали, почему Запад проиграет России при военном столкновении

Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ победит потому, что Западу нечем воевать

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Wikimedia Commons

Запад проиграет России в случае военного столкновения из-за нехватки оружия. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose.

«Россияне не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что Запад давно отказался от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы. Макгрегор при этом отметил, что заводы по производству оружия в России работают круглосуточно.

6 апреля основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что военное столкновение Парижа и Москвы приведет к разрушению Франции.

В этот же день глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что «русские действительно хороши».

Ранее в Британии признали, что Запад не может найти денег на оборону.

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