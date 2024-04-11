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Политолог оценил вероятность военного конфликта Молдавии с Гагаузией

Политолог Станкевич: Молдавия может избежать судьбы Украины лишь одним способом

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gagauzhalkbirlii.org

Внутренняя ситуация в Молдавии продолжает накаляться, возможность раскола общества после заявлений властей Гагаузии растет. Уже порядка 90% населения региона выступают за отделение от страны, и избежать военного конфликта молдавские власти могут, только если пойдут на договоренность и перестанут отсекать регион от финансирования, заявил политолог Сергей Станкевич телеканалу «360».

Всего в Молдавии проживают порядка 250 тыс. гагаузов, которые исторически были настроены на сотрудничество с Россией, отметил эксперт. Они всегда выступали против присоединения страны к НАТО и объединения с Румынией. Именно поэтому они угрожают выходом из состава страны в противном случае, пояснил политолог. Ситуацию накалила реакция молдавских властей на эти угрозы — они отрезали автономию от бюджетного финансирования. Для сглаживания конфликта эту меру нужно исключить, убежден Станкевич.

«Если уважать их права, не отсекать их от общего молдавского бюджета, куда они, кстати, продолжают уплачивать налоги, если не отсекать их от платежей и не обижать и не оскорблять, то я думаю, что кризис может разрешиться», — объяснил он.

Жители Гагаузии не давали повод для военной агрессии, а лишь просили соблюдать их права, добавил политолог, назвав это нормальной гражданской позицией. Никаких оснований для военного вмешательства, тем более внешнего, на сегодняшний день нет, заключил он.

Напомним, власти Гагаузии заявили, что попросят о помощи Москву, если Кишинев попытается военным путем помешать независимости региона. Они угрожают отделением в случае сближения Молдавии и Румынии. Президент Владимир Путин заверил, что Россия «всегда будет поддерживать» Гагаузию, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Глава Гагаузии ранее резко высказалась о визите Санду в регион.

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