Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили Пентагону на заявление о «захвате» Украиной Крыма

Депутат ГД Ивлев: слова Пентагона по Крыму отражают агрессивную политику США

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, комментируя заявление помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер о «захвате» Украиной Крыма, подчеркнул, что Вашингтон ведет агрессивную и циничную политику против РФ. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики», — отметил депутат.

Ивлев добавил, что Россия не будет идти в фарватере американской политике, как «ученик». По его словам, Москва «всегда может преподать ракетно-ядерный урок любому агрессору».

10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что России следует «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность украинской армии попытаться захватить полуостров.

Ранее посол РФ отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами