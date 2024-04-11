В Госдуме ответили Пентагону на заявление о «захвате» Украиной Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, комментируя заявление помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер о «захвате» Украиной Крыма, подчеркнул, что Вашингтон ведет агрессивную и циничную политику против РФ. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики», — отметил депутат.

Ивлев добавил, что Россия не будет идти в фарватере американской политике, как «ученик». По его словам, Москва «всегда может преподать ракетно-ядерный урок любому агрессору».

10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что России следует «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность украинской армии попытаться захватить полуостров.

Ранее посол РФ отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России.