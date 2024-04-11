Медведев оценил заявление Байдена по конфликту на Украине как «абсолютное зло»

«Чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…». Таким образом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание американского президента о том, что исход конфликта на Украине зависит от решения конгресса США по финансовой помощи.

Медведев оценил заявление Байдена как «абсолютное зло».

«Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» — написал Медведев.

Зампред Совбеза процитировал также Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис): «...и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним».

10 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от того, одобрит ли конгресс США продолжение выделения финансовой помощи для Киева.

Ранее Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе».