Западные страны недооценивают производственные и военно-технологические мощности России, это является фатальной ошибкой Запада в противостоянии с Россией. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сохраняющаяся в Белом доме и конгрессе тенденция сильно недооценивать российские технологии (в частности, гиперзвуковые ракеты), производственные мощности и военное искусство была фатальной ошибкой», — подчеркнул он.

По его словам, на данном этапе конфликта на Украине можно говорить о стратегическом провале Запада. В этой связи стратегическое равновесие в Европе резко изменилось в пользу России, отметил Макгрегор.

До этого американский генерал отставке Бен Ходжес заявил, что США на фоне развития украинского кризиса не могут удержать влияние на своих союзников, они постепенно теряют доверие к Соединенным Штатам.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.