Основная оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия «Тобуро» — по итогам голосования в 254 одномандатных округах заняла большинство мест в парламенте страны. Об этом, ссылаясь на данные центральной избирательной комиссии, сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

После обработки 99,7% протоколов стало очевидно, что «Тобуро» одержала победу в 161 округе, а ее главный соперник — президентская партия «Гражданская сила» — получит всего 90 мандатов.

Остальные 46 депутатских мандатов будут распределены в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Вместо двух основных партий страны в голосовании по спискам приняли участие их сателлиты.

На предыдущих парламентских выборах, прошедших четыре года назад, «Тобуро» в общей сложности получила 180 депутатских мест.

До этого сообщалось, что Южной Корее стартовали парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что жена президента Южной Кореи пропала с середины декабря.