В Совфеде резко ответили на заявление помощника шефа Пентагона о Крыме

Власти США понимают, что исключить Крым из состава Российской Федерации невозможно. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова помощника шефа Пентагона Селесты Уолландер об исключении полуострова из состава России.

Накануне она сказала, что РФ необходимо «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность Вооруженным силам Украины попытаться захватить полуостров.

«Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается «исключать» Крым из состава России?» — написал сенатор.

Он также задался вопросом, как именно Соединенные Штаты намерены этого добиться.

«Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», — отметил Пушков.

По его словам, иначе выйдет так, что вся политика администрации президента США Джо Байдена «выстроена на ложных посылках и презумпциях».

Также член Совфеда предупредил, что «урок», который Соединенные Штаты стремятся преподать РФ, будет преподан им самим: «не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия».

До этого президент России Владимир Путин заверил, что власти страны сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее в США предложили Зеленскому признать Крым российским.