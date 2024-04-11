Президент Ирана выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил свои соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с трагической гибелью его сыновей и внуков. Об этом пишет РИА Новости.

Предварительно СМИ распространили информацию о том, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в этом регионе.

Сам Исмаил Хания, комментируя утрату своих близких, подчеркнул, что это не повлияет на стремление движения к прекращению огня в секторе Газа.

В своем заявлении, опубликованном после сообщений о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы борьбы с Израилем погибло около 60 его родственников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.