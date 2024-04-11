Захарова назвала «горькой иронией» санкции ЕС и воровство российских активов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «горькой иронией» санкции Европейского союза против России и воровство российских активов. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о президентских выборах в России.

Боррель заявил о несоответствии выборов в России демократическим стандартам и назвал их «иронией».

По словам Захаровой, главе дипломатии ЕС лучше было молчать и про иронию, и про стандарты, и про демократию. Официальный представитель МИД назвала настоящей и очень горькой иронией «наштампованные по американским доносам санкции» против России, а также уничтожение собственной экономики и хищение российских государственных активов. Захарова подчеркнула, что сама конструкция Европейской комиссии является «ироничным стандартом недемократичности».

До этого Боррель заявил, что ЕС обсуждает новый санкционный режим против России.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать.