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Глава МИД Украины заявил об отказе от «вежливой» дипломатии

Кулеба: «вежливая» дипломатия по вопросу поставок Киеву ЗРК Patriot не сработала

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Киев не может добиться от Запада поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, используя для этого традиционную дипломатию. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, «вежливая и тихая» дипломатия «не сработала». Министр выразил надежду, что его «новый стиль жесткой» дипломатии принесет успех. При этом он допустил, что его могут начать ненавидеть. Вместе с тем дипломат не исключил, что он может испортить отношения с другими странами.

«Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я велел этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить», — продолжил Кулеба.

Он отметил, что украинская сторона «перепробовала все, но, похоже, ничего не работает».

Министр также сказал, что его команда выявила свыше 100 ЗРК Patriot в западных государствах, и непонятно, «кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot» для передачи их Украине. По его словам, он не верит, что в Вооруженных силах США «нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не находится на боевом дежурстве и которую нельзя» предоставить Киеву.

9 апреля глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на следующей встрече министров обороны и иностранных дел ЕС будет обсуждаться выделение Украине новых систем ПВО.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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