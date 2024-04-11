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Вашингтон и Токио намерены разработать низкоорбитальную систему слежения за ракетами

США и Япония будут создавать низкоорбитальную систему слежения за ракетами

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили о намечаемой разработке низкоорбитальной спутниковой системы слежения за ракетами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

В принятом сторонами совместном документе говорится о сотрудничестве между США и Японией в создании низкоорбитальной спутниковой системы слежения за ракетами. Система предназначена, в том числе, и для слежения за гиперзвуковыми летательными аппаратами.

До этого президент США Джо Байден объявил на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой о планах отправить в космос двух японских астронавтов.

5 апреля власти Китая и Таиланда подписали первоначальные соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станций.

Ранее Китай совместно с Россией решили отправить на Луну ядерный реактор.

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