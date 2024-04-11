Задержанный бывший вице-президент Эквадора объявил голодовку

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который был задержан в ходе штурма посольства Мексики в Кито, объявил о начале голодовки. Об этом сообщила его адвокат Соня Габриэла Вера Гарсия в социальной сети X.

«Мы связались с Хорхе, который приступил к голодовке. Он выразил благодарность мексиканскому правительству, отметив, что убежище не дало ему свободы, но придало человеческое достоинство человеку, преследуемому по политическим мотивам», — написала адвокат на своей странице.

Хорхе Гласа обвинили в получении взяток от строительной компании Oderbrecht. Прокуратура показала аудиозапись, на которой слышно, как Глас и один из чиновников Эквадора разрабатывают схему получения взятки. Хорхе вину не признал, но, тем не менее, в декабре 2017 года его приговорили к шести годам тюрьмы. В апреле 2020 года по дополнительным обвинениям его приговорили еще к восьми годам тюрьмы, а в январе 2021 года — еще к восьми годам.

Но уже в апреле 2022 года он был освобожден по решению суда на том основании, что его права были нарушены, а также в связи с состоянием здоровья, но после этого решение о его освобождении было отменено.

В ноябре 2022 года Гласа вновь освободили, но он не мог покинуть страну до окончания срока наказания. Прокуратура заявила, что ему будут предъявлены новые обвинения, связанные со средствами на восстановление провинции Манаби после землетрясения 2016 года.

В декабре 2023 года Хорхе Глас пришел в посольство Мексики в Кито и попросил политического убежища, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам.

Он оставался в мексиканском посольстве до 5 апреля 2024 года, когда власти Мексики решили предоставить ему политическое убежище. Власти Эквадора назвали предоставление убежища незаконным и потребовал выдать Гласа. Мексиканские дипломаты отказались это сделать, и тогда 5 апреля 2024 года эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики и арестовали Гласа.

Власти Мексики сообщили, что несколько мексиканских дипломатов получили ранения в ходе штурма посольства. На фоне этого инцидента Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором, и ее власти сообщили, что обратятся в Международный суд ООН с просьбой осудить Эквадор за нарушение международного права.

Ранее Россия выразила эквадорскому послу обеспокоенность из-за штурма посольства Мексики.