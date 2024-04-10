Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии недовольны призывом сенатора США разобраться на Украине, как с Хиросимой

Конгрессмена, предложившего разобраться на Украине как в Японии, позвали в Хиросиму

close
100%
РИА Новости

Американского конгрессмена, члена Палаты представителей Тима Уолберга, который призвал разобраться на Украине и в секторе Газа как в Хиросиме, пригласили в Японию посетить города, которые подверглись ядерной бомбардировке и забрать свои слова обратно. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Чрезвычайно неуместно упоминать Хиросиму и Нагасаки как метафору быстрого окончания войны <...> Мы разочарованы неграмотностью и бесчувственностью к страданиям, вызванным атомными бомбардировками», — заявили в Конгрессе Хиросимы и Нагасаки.

Сам Тим Уолберг уже поспешил оправдаться за свои слова, утверждая, что они якобы были вырваны из контекста.

До этого сенатор Константин Долгов заявил, предложение американского конгрессмена Тима Уолберга завершить боевые действия в Газе и на Украине ядерным ударом является примером того, каким политика не место в органах власти любой страны.

Ранее в конгрессе США назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами