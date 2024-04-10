В Японии недовольны призывом сенатора США разобраться на Украине, как с Хиросимой

Американского конгрессмена, члена Палаты представителей Тима Уолберга, который призвал разобраться на Украине и в секторе Газа как в Хиросиме, пригласили в Японию посетить города, которые подверглись ядерной бомбардировке и забрать свои слова обратно. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Чрезвычайно неуместно упоминать Хиросиму и Нагасаки как метафору быстрого окончания войны <...> Мы разочарованы неграмотностью и бесчувственностью к страданиям, вызванным атомными бомбардировками», — заявили в Конгрессе Хиросимы и Нагасаки.

Сам Тим Уолберг уже поспешил оправдаться за свои слова, утверждая, что они якобы были вырваны из контекста.

До этого сенатор Константин Долгов заявил, предложение американского конгрессмена Тима Уолберга завершить боевые действия в Газе и на Украине ядерным ударом является примером того, каким политика не место в органах власти любой страны.

Ранее в конгрессе США назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху маньяком, которого нужно сместить.