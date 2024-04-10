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США ускорят предоставление помощи Украине, чтобы «окупить инвестиции»

Пентагон: США должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы

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Andrew Harnik/AP

Американские власти должны предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие два года инвестиций пропадут даром. Об этом заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, передает РИА Новости.

«Никакая работа <…> по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев», — отметила она.

Уолландер обратила внимание, что согласование новой помощи США Украине «критически важно».

Накануне в США объяснили низкую эффективность украинской армии. По данным американского журнала Atlantic, в структурном плане Вооруженные силы Украины (ВСУ), со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать.

До этого в США не оценили идею помочь Украине за счет российских активов.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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