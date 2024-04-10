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Премьер Молдавии попросил главу МО успокоить население

Премьер Речан попросил главу МО объяснить, что Молдавия не готовится к войне

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании кабмина попросил министра обороны Анатолия Носатого объяснить, что республика не готовится к войне, передает РИА Новости.

Просьба главы правительства прозвучала на фоне слухов, которые возникают из-за рассылки повесток призывникам и резервистам.

«Министр, пожалуйста, объясните столько раз, сколько это необходимо, что такие вещи происходят десятилетиями, и мы не готовимся к войне», — сказал Речан министру обороны.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. До этого она сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

Ранее Гуцул попросила Путина помочь Гагаузии с газом.

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