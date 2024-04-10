В Пентагоне прокомментировали атаки ВСУ на российские НПЗ

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева. Слова Уолландер приводит РИА Новости.

«У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... еще раз, это суверенное решение Украины», - подчеркнула она.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что удары украинских войск по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ могут навредить мировой энергосистеме.

По словам министра, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

22 марта Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

Ранее Зеленский пообещал ответить России на атаки по объектам ВСУ.