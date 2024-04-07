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Зеленский пообещал ответить России на атаки по объектам ВСУ

Зеленский пообещал дать ответ на атаки ВС РФ по объектам ВСУ под Харьковом

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский президент написал, что его страна даст России «конкретный и справедливый ответ» на удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Днем 7 апреля ВС РФ поразили хранилища топлива в Харькове.

Также представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина расширит географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Кроме того, Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

До этого глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сказал, что объект коммунального хозяйства поврежден в результате ракетного удара в украинском городе Одесса.

Ранее мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы.

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