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Собянин снял с должности главу столичного департамента образования Молоткова

Собянин назначил главой департамента образования и науки Москвы Каклюгину

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его места Ирину Каклюгину. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника.

«Освободить Молоткова <...> от должности <...> по собственной инициативе», — указывается в распоряжении.

Вместе с тем мэр назначил на данный пост Ирину Каклюгину.

«Назначить Каклюгину <...> на должность <...> руководителя департамента образования и науки города Москвы», — гласит документ.

В указе отмечается, что преемница подключается к работе на срок полномочий столичного мэра.

В 2020 году Собянин уволил главу департамента образования столицы Исаака Калину, возглавлявшего ведомство на протяжении десяти лет.

В сентябре Собянин назначил Владимира Кожина сенатором Совета Федерации от столицы.

Ранее Собянин заявил об отсутствии в Москве дефицита кадров.

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